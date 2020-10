Updated list of liberated territories published in Azerbaijan

Today, an updated list of territories previously occupied by Armenia and liberated during the fighting in the conflict zone was published in Azerbaijan.

The updated list includes:

27.09.20 Karakhanbeyli (Fizuli)

27.09.20 Karvand village (Fizuli)

27.09.20 Horadiz village (Fizuli)

27.09.20 Ashagi Abdulrahmanli (Fizuli)

27.09.20 Yukhary Abdulrahmanli (Fizuli)

27.09.20 Boyuk Marjanli (Jabrail)

27.09.20 Nuzgar village (Dzhabrail)

27.09.20 Murovdag height

03.10.20 Sugovushan (Madagiz-Agdere)

03.10.20 Talish village (Terter)

03.10.20 Mehdili village (Jebrail)

03.10.20 Chakhyrly village (Dzhabrail)

03.10.20 Ashagy Maralyan village (Dzhabrail)

03.10.20 Sheiben village (Dzhabrail)

03.10.20 Guychag village (Dzhabrail)

04.10.20 Jabrayil city

04.10.20 Dashkesan village (Dzhabrail)

04.10.20 Dejal village (Dzhabrail)

04.10.20 Karhulu village (Jabrayil)

04.10.20 Shukurbeyli village (Dzhabrail)

04.10.20 Charakyan village (Jebrail)

04.10.20 Khorovlu village (Dzhabrail)

04.10.20 Mahmudlu village (Jabrayil)

04.10.20 Jafarabad village (Jabrail)

04.10.20 Yukhary Maralyan (Dzhabrail)

05.10.20 Shikhali Agaly village (Dzhabrail)

05.10.20 Saryjaly village (Dzhabrail)

05.10.20 Marza village (Jebrail)

09.10.20 Hadrut settlement (Khojavend)

09.10.20 Chayly village (Terter)

09.10.20 Yukhary Guzlyak (Fizuli)

09.10.20 Gorazilli village (Fizuli)

09.10.20 Gyshlag village (Lachin)

09.10.20 Garajalli village (Jabrail)

09.10.20 Suleymanli village (Dzhabrail)

09.10.20 Efendilar village (Jebrail)

09.10.20 Sur village (Khojavend)