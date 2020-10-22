Azerbaijani Army liberates 13 villages, Aghband settlement of Zangilan district, 3 villages of Fuzuli district, 4 villages of Jabrayil district
“The victorious Azerbaijani Army has liberated Kollugishlag, Malatkeshin, Kand Zangilan, Genlik, Valigulubayli, Garadara, Chopadara, Tatar, Tiri, Amirkhanli, Gargulu, Bartaz, Dallakli villages and Aghband settlement of Zangilan district from occupation. Long live Azerbaijani Army! Karabakh is Azerbaijan!” President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev made a post on his official Twitter account, Trend reports.
Later, he made additional post: “The victorious Azerbaijani Army has liberated Mollavali, Yukhari Rafadinli, Ashaghi Rafadinli villages of Fuzuli district, Sirik, Shikhlar, Mastalibayli, Darzili villages of Jabrayil district from occupation. Long live Azerbaijani Army! Karabakh is Azerbaijan!”.
Vestnik Kavkaza
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